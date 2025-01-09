車用晶片需求弱 瑞薩今年又裁員

全球汽車產業競爭激烈，傳統車企捱打，甚至波及半導體生產商。日本車用晶片公司瑞薩電子（Renesas Electronics）宣布將在今年裁減不多於5%職位，原因是需求疲弱影響晶片的銷售表現。瑞薩目前在全球有大約2.1萬名員工，因此相信裁員總規模不到千人，已陸續通知受影響員工。

瑞薩電子亦將會推遲原定於今年春季開始的加薪計劃。公司表示，考慮到市場持續疲弱，相關措施旨在加強公司的架構以支持長期發展，實現公司的增長戰略。今次已是該公司連續第二年裁員節流，這在當前如日中天的半導體行業是非常罕見的現象。因為人工智能（AI）相關需求刺激了大多數晶片企業收入增長，惟少數像瑞薩這類深度綁定汽車行業的公司，才會因為汽車行業不景而受拖累。

平治傳削乘用車盈測 另邊廂，德國車廠平治（Mercedes-Benz）據報亦將會下調其乘用車業務的盈利預測。外媒引述消息人士稱，平治行政總裁謝勒紐斯領導的管理委員會，可能會在公司定於2月20日舉行的資本市場日或之前宣布下調其盈利目標。早於2022年，該公司就提出乘用車業務介乎8至14%的經調整利潤率的目標。

消息指，在最好的情況下，平治希望仍能夠實現兩位數的利潤率。在此之前，平治已經提及會有大規模削減成本的計劃出台，惟未透露具體細節。