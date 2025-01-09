Apple印尼投資78億 新iPhone銷售未解禁

蘋果公司（Apple Inc.）在印尼市場的發展再次遇阻。消息指，雖然Apple落實10億美元（約78億港元）印尼AirTag工廠投資計劃，但至今未獲印尼放行在當地銷售新iPhone產品，理由是據當地內容規則，Apple需要在印尼國內生產部分智能手機或零部件，而AirTag僅被視為一個配件，故不足以達標。

事緣此前印尼政府規定Apple需每3年作一次新的投資承諾，而其上一輪1,000萬美元的投資承諾已於2023年到期。為了符合印尼對本地化的要求，當局正積極尋求Apple對2024至2026年間的新一輪投資承諾。去年Apple因未達到印尼政府設定的智能手機本地零部件含量至少40%的門檻，其iPhone 16系列被禁在印尼銷售。對此，Apple提議明年初在印尼建造生產AirTag的廠房，圖以此解除相關禁令。

傳明年推小摺疊手機 印尼工業部據報原於本周二與Apple舉行關鍵會晤，核心議題圍繞Apple在印尼的投資規劃展開，惟消息指截至昨午，當局尚未向Apple頒發在印尼銷售旗艦設備所需的本地內容證書，並強調Apple需與印尼政府進一步談判，更指若Apple持續不遵守當地投資規則，可能會面臨制裁，但當局會優先考慮其他解決方案，並已向Apple提出了反建議，顯然雙方仍處討價還價的狀態。

此外，內媒報道，Apple將於本月中旬開始量產新款「廉價版」iPhone，作為代工生產廠商的富士康正積極招工作生產準備；另Apple將於明年第三季推出小摺疊機型的iPhone，Samsung Display將為螢幕供應商，供應量約1,600萬至2,200萬部，相信屆時將對全球摺疊型手機銷售掀新浪潮。