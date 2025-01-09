三星料上季盈利倍升 仍遜預期

三星電子和英特爾（Intel）都想把台積電從世界晶片工藝霸主寶座攆下來，可惜暫時都是出師未捷一身蟻。三星電子昨公布去年末季初步業績，收入約75萬億韓圜，按年增長約10%；經營溢利約6.5萬億韓圜，雖然按年增幅仍高達1.3倍，但差過市場預期。

記憶體部門落後SK海力士 這家標榜「第一主義」的南韓旗艦科企近期可謂「行路打倒褪」，不但晶圓代工業務遲遲追不上台積電（營業額一直只是台積電的30%左右）、面板和消費電子被中國企業追趕，連稱霸世界的記憶體部門，如今也被同樣來自南韓的SK海力士搶盡風頭。

SK海力士憑着HBM（高頻寬記憶體）食盡人工智能（AI）的紅利，三星電子偏偏在這個關鍵戰場處於下風，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳日前不諱言三星電子要重新設計其HBM始能成為英偉達的供應商，但也很給情臉，說「他們做得到的，動作也很快……他們會好起來的」。

回顧三星電子去年首3季的業績，基本上全靠以記憶體為主的半導體部門（設備解決方案，DS）「鹹魚翻生」所致，以智能手機為主的「流動體驗」（MX）部門經營溢利持續萎縮。該公司昨稱，其核心半導體部門的盈利苦於電腦和手機需求減弱，卻要燒更多錢擴充尖端晶片的產能。

LG預告經營溢利倒退53% 不過，南韓另一消費電子巨頭LG電子更加落寞，預告上季經營溢利按年倒退53%，僅得1,461億韓圜，與市場預測的4,479.2億韓圜差天共地，原因是電視機和汽車部件業務持續呆滯，並受累於物流成本上漲。全年計，雖說收入會升逾6%，但經營溢利卻也倒退約6.1%。