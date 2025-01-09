華舊換新下達810億 補貼家電增至12類

農曆新年前正是送舊迎新的好時機，為重燃內地消費復甦的曙光、打響擴內需頭炮，今年的「兩新」（大規模設備更新、消費品「以舊換新」）政策具體方案昨正式出爐，包括今年納入補貼的家電產品增加至12類，每件補貼不多過2,000元（人民幣‧下同）；手機、平板、智能手錶手環等數碼產品，每件補貼不超過500元等。中央財政更已提前下達2025年消費品「以舊換新」資金810億元。

數碼產品最多貼500元 新一年「以舊換新」補貼由預告到公布不足一周。國家發改委副主任趙辰昕昨指，目前總體考慮是增加資金規模，擴大支持範圍，優化實施機制，放大撬動效應。經國務院同意後，昨與財政部印發通知，其中，新增了4類家電的補貼，洗碗機、淨水器、微波爐、電飯煲，視乎能效等級可獲售價的15%或20%補貼，每名消費者每類可補貼一件，冷氣機最多補貼3件，去年已取家電類補貼者在今年亦可享同類補貼。

備受關注的數碼產品方面，按每件售價不多於6,000元、售價的15%給予補貼，但最多只有500元。對比去年江蘇省祭出的數碼產品政策，可按售價的15%給予補貼，單件產品最高補貼1,500元，廣東省最高補貼2,000元，中央政策刺激消費的效用似乎有限。惟投行瑞銀認為，補貼將刺激中階數碼產品的購買活動。

商務部市場運行和消費促進司司長李剛亦強調，新補貼有利拉動消費，且支持符合條件的不同品牌、型號產品參加手機補貼，不論是內資、外資企業，因嚴重失信及嚴重違法違規而列入負面清單的，都不得參與補貼。當局又指出，將會嚴厲打擊「先漲價後打折」、騙取或套取補貼等違法行為。

買新能源車補助1.5萬 今年新能源汽車的置換更新補貼標準，也有明確指引。當局將符合資格的國四排放標準燃油車，納入報廢更新補貼範圍，並統一規範全國汽車置換更新最高補貼限額，例如購買新能源車補貼不多於1.5萬元，購買燃油車補貼最高不超過1.3萬元。同時，提高新能源城市公共汽車及動力電池更新補貼標準，平均每輛車補貼由6萬元提高至8萬元。

李剛指，去年汽車報廢及置換更新分別超過290萬輛、370萬輛，帶動汽車銷售額9,200多億元；超過3,600萬名消費者購買了8大類家電產品，帶動銷售額2,400億元。家居廚房廁所「煥新」帶動銷售額約1,200億元，電動單車「以舊換新」亦帶動銷售逾37億元。

更關鍵是新補貼的具體實施日期，商務部就此回應指，將與有關部門盡快推出汽車、家電、電動單車、手機等數碼產品5個領域的實施細則，明確具體補貼標準、操作流程，指導地方加快工作進度。