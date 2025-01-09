侵侵狂招外資谷科技

達馬克擲1560億 在美建數據中心 即將展開第二個美國總統任期、人稱「侵侵」的特朗普不斷「做刁」（交易），為愈演愈烈的中美科技戰增添外援和銀彈，繼「鑿」得日本富豪孫正義旗下軟銀集團承諾在美國投資1,000億美元後，找來阿聯酋地產大亨薩基瓦尼（Hussain Sajwani）的達馬克房地產（DAMAC Properties）在美國豪擲200億美元（約1,560億港元）興建數據中心。

薩基瓦尼是特朗普的老朋友，今年元旦就在海湖莊園度過，2017年開幕的「杜拜特朗普國際高爾夫球俱樂部」正是由達馬克集團承建，近年在世界各地興建數據中心。特朗普表示，薩基瓦尼的投資範圍橫跨亞利桑那州、伊利諾伊州、印第安納州、路易斯安那州、密歇根州、俄亥俄州、俄克拉何馬州和德州，「維持美國在科技和人工智能（AI）的最前沿」，新政府會加快環保等審批程序讓項目盡快落地。

亞馬遜858億擴雲端AI設施 不過，就算沒有特朗普「搵外資」，本地科企也積極擴張，不排除是被特朗普早前表明「10億美元以上投資項目獲加快審批」所感召，況且從AI初創企業Anthropic快將完成20億美元融資、估值翻兩倍至600億美元一事可見，現時美國在AI方面的投資完全可以用「淘金熱」來形容。亞馬遜旗下雲服務部門AWS宣布會斥110億美元（約858億港元）在佐治亞州擴充雲計算和AI技術的基礎設施。

比起世界首富馬斯克、亞馬遜創始人貝索斯和Meta行政總裁朱克伯格，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳迄今與「特班子」沒有甚麼互動。黃仁勳透露他未曾獲邀到海湖莊園，但「我樂於與他（特朗普）見面，祝賀他（再度當選），竭盡所能讓其班子成功」，「我相信特朗普政府會做對的事」，並且對特朗普放寬監管表示讚許，「經營產業的總希望可以搶先一步。」

值得一提的是，即將下台的拜登政府準備祭出極為嚴苛的新規來限制中國的AI發展，除英、法、德、日、台、韓等20個美國最「信得過」的國家或地區外，AI技術和GPU（圖像處理器）晶片都會面對出口管制。

人行千億支持科企融資 雲集亞馬遜及微軟等科技巨頭的美國資訊科技產業協會（ITI）批評此舉等同叫美國企業把全球多個市場割讓給競爭對手。

面對美國無止境的打壓，以及似乎源源不絕的財力，中國只能加緊燒錢打好這場科技戰。中國人民銀行信貸市場司司長彭立峰昨日表示，實施科技創新和技術改造再貸款政策時，已督促銀行向中小企業項目傾斜，並推動各地支持更多民營企業項目。該行亦經已安排1,000億元（人民幣‧下同）專門支持沒有獲得過貸款的科技型中小企業獲得首貸融資，目前銀行與企業已經簽訂貸款合約金額1,150億元，發放貸款近500億元。