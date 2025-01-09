千億級內房企剩10家 爆煲公司翻身難

融創股價瀉4.8% 成交量大 融創中國的股價今年跌跌不休，昨更一度插水11.41%，收報1.75元，創逾3個月收市低位，全日跌幅收窄至4.89%，仍連跌5個交易日，股價累挫近四分之一，昨日成交逾5.5億股，為全日最大成交數量的港股。陳家朗認為，融創作為2023年底完成債務重組的房企，若仍要尋求第二次重組，或反映內房整體仍未見樂觀。

他引述統計指，目前整個內房的美元債當中，已有70%的資金涉及債務違約，行業經歷完「大洗牌」，內地「千億房企」數目由數年前的20多間，大幅縮減至約10間，且以國企為主。他直言，「連融創都做不了帶頭（翻身）作用，（其他已違約的房企）兩、3年內恐未見明顯改變的機會。」

FSMOne（香港）總經理沈家麟表示，內地長期的結構性問題猶在，包括低通脹、內需疲弱、地方政府債務高企及房地產危機等。不過，當局應對經濟挑戰的態度積極，預計今年將進一步加大行動；若推出更多貨幣政策和財政政策，在「穩住房，促消費」情況下，投資者情緒或改善。他認為，中國股市的反彈浪能否持續，將取決於中美貿易因素和內地長期的結構性改革，而後者需政策發力及放寬民營資本態度的兩個條件才能實現。

A股分化 人民幣續貶 昨日滬綜指收報3,230點，升幅不足一點，連升兩日；深成指及深圳創業板指數各跌0.54%及0.98%，兩市主板全日成交額約1.24萬億元人民幣，按日增15%。人民幣中間價報7.1887兌每美元，再跌8點子，帶動在岸價下午4時半報7.3317兌每美元，按日微跌42點子；離岸價更一度跌穿7.36，低見7.3613。