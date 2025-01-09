產經

法興：去年輪證成交2.9萬億

法興料國指今年最悲觀跌11%。左為蔡秀虹，右為周翰宏。 法興料國指今年最悲觀跌11%。左為蔡秀虹，右為周翰宏。
法興料國指今年最悲觀跌11%。左為蔡秀虹，右為周翰宏。
法興發表窩輪及牛熊證市場回顧及展望。法興證券上市產品銷售部亞太區董事蔡秀虹稱，窩輪及牛熊證去年總成交額按年微升1.3%，至2.9萬億元，佔大市成交比例9%，惟較2023年的11.2%下跌。輪證市場集中於恒指產品，去年恒指窩輪佔整體窩輪成交45.6%，較2023年的39.1%增加；恒指牛熊證佔整體牛熊證成交更由88.2%增至93%。
穩定高派息股可吼
上市產品銷售部亞太區董事周翰宏提及，現時市場針對騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)、美團(03690)、小米集團(01810)發行的窩輪引伸波幅回穩，而今年上半年值得留意的板塊及主題，包括穩定高派息類股（如中資電訊股、銀行股、石油股、收租股）、機械人和AI相關類股、電動車與環保相關類股。
指數走勢方面，該行最新看國企指數今年最悲觀要跌11%，最樂觀則看升23%；中資股維持「增持」評級，並提醒今年投資者需留意的潛在風險包括環球貿易戰、中美關係、通脹不確定性、內地經濟增速未如預期等。
談起美股，法興予標普500指數今年底目標6,750點；周指，美企盈利及市值佔全球企業的百分比續升，「美股7雄」仍將是全球投資者關注點，預期港股投資者對美股亞洲時段交易的興趣將增加，相關窩輪成交、街貨量及資金流等均有機會再創新高。
該行目前在市場上有35隻美股個股窩輪，覆蓋8隻美股，包括「美股7雄」及超微半導體（AMD）。他指會視乎市場反應和對沖等因素，考慮其後發行高通相關窩輪，並期望美股個股窩輪的持貨市值會由去年佔整體窩輪的0.3至0.4%，提升到今年的1至1.5%。
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