法興：去年輪證成交2.9萬億

法興發表窩輪及牛熊證市場回顧及展望。法興證券上市產品銷售部亞太區董事蔡秀虹稱，窩輪及牛熊證去年總成交額按年微升1.3%，至2.9萬億元，佔大市成交比例9%，惟較2023年的11.2%下跌。輪證市場集中於恒指產品，去年恒指窩輪佔整體窩輪成交45.6%，較2023年的39.1%增加；恒指牛熊證佔整體牛熊證成交更由88.2%增至93%。

指數走勢方面，該行最新看國企指數今年最悲觀要跌11%，最樂觀則看升23%；中資股維持「增持」評級，並提醒今年投資者需留意的潛在風險包括環球貿易戰、中美關係、通脹不確定性、內地經濟增速未如預期等。

談起美股，法興予標普500指數今年底目標6,750點；周指，美企盈利及市值佔全球企業的百分比續升，「美股7雄」仍將是全球投資者關注點，預期港股投資者對美股亞洲時段交易的興趣將增加，相關窩輪成交、街貨量及資金流等均有機會再創新高。

該行目前在市場上有35隻美股個股窩輪，覆蓋8隻美股，包括「美股7雄」及超微半導體（AMD）。他指會視乎市場反應和對沖等因素，考慮其後發行高通相關窩輪，並期望美股個股窩輪的持貨市值會由去年佔整體窩輪的0.3至0.4%，提升到今年的1至1.5%。