巴克萊估港匯續強

港匯去年底乃至今年開局表現強勁，英國巴克萊銀行發表研究報告預期，港元今個月將維持強勢，兌每美元繼續在7.75的強方兌換保證附近徘徊，主因股息派付、內地投資者南向資金流動及新股活動等，均令港元需求上升。周三港元兌每美元在7.77水平爭持，按日變動不大。

巴克萊提及，由於借貸成本於去年底上升，導致港元匯價飆至2022年6月以來最高，隔夜拆息去年12月30日更創歷史新高。同時，由於資金暫缺乏更好的投資機遇，故估計港股在岸買盤有望持續吸資，惟要持續強勢，需更多外國投資者參與港股買賣。

一個月拆息回落 該行又預期，由於香港上市中資企業即將派息，短期會繼續支持港元強勢，而相關派息總額於2024年12月至2025年2月期間將達1,310億元，其中約70%會由本月6日至下月2日期間派發。

上海商業銀行研究部主管林俊泓稱，拆息高企主要受農曆新年、內地挾息、企業派息等因素影響，料將持續至農曆新年後逐漸回落，但相信不會跌穿3厘。他又預期，今年港元最優惠利率（P）仍有下跌空間，或會跟隨美國減息兩次，每次0.125厘，上下半年各減一次；料今年底利率或回落至5厘水平。

昨港元銀行同業拆息（HIBOR）普遍向下，其中與樓按相關的一個月拆息由升轉跌，跌0.21點子至4.17274厘，是1月6日後最低。隔夜HIBOR跌0.81點子至4.11679厘；一星期HIBOR升10.74點子至4.16405厘。