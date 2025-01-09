恒指3連挫 北水續掃 騰訊跌浪年半最長
港股跌足3個交易日，周三再跌167點或0.86%，收報19,279點，3日累跌480點或2.43%。國指見一個月低位，失守7,000點關，報6,990點，跌59點或0.83%，並跟恒指一樣連跌3日。不過，「北水」繼續趁跌市掃貨，昨日淨買入逾148億元，按日增15.26%，是連續第14日錄得淨流入。
手機股捱沽 舜宇插7.5%
騰訊控股(00700)連跌第6日，昨再跌2.74%，收報369.2元，創一年半最長跌浪。此外，該企連續兩日斥逾15億元回購，昨每股回購價介乎366至379.2元。
投行摩根士丹利發表報告，維持騰訊「增持」評級，目標價570元；並指雖然騰訊近期被美國列入中國軍工企業名單，可能遭到商業限制，但該行維持對騰訊基本面看法不變，指公司近期加速發展微信小店，以及將迎來全年業績期，或潛在提升資本管理（包括股份回購），可成為近期催化劑。
巴克萊表示，騰訊於清單停留時間愈長，被列入財政部「非SDN中國軍工複合體公司名單」機率就愈大，而美國投資者甚或要被迫在12個月內出售該企發行的證券。
滙控逆市揚 上望84.2元
另星展最新發表報告指，滙豐控股(00005)作為環球銀行，與其他本地或地區港銀相比，更能應付不明朗因素，包括與香港商業房地產有關的信貸風險、利率下行周期，以及地區分布多元化，均有助減低中國經濟放緩和美國可能加徵關稅所帶來的負面影響，故重申其「買入」評級，目標價由75.5元升至84.2元。滙控昨逆市升0.86%，報75.95元。
同業渣打集團(02888)公布，擬於1月16日發行總值10億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券，將根據固定利率年息7.625厘計息。
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