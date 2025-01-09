恒指3連挫 北水續掃 騰訊跌浪年半最長

港股跌足3個交易日，周三再跌167點或0.86%，收報19,279點，3日累跌480點或2.43%。國指見一個月低位，失守7,000點關，報6,990點，跌59點或0.83%，並跟恒指一樣連跌3日。不過，「北水」繼續趁跌市掃貨，昨日淨買入逾148億元，按日增15.26%，是連續第14日錄得淨流入。