瑞銀削今年樓價預測 估有兩招救市

瑞銀對地產股最新評級

再有投資銀行看淡今年樓市。瑞銀將2025年住宅樓價升幅預測，由原來的零至5%區間，下調至無升跌，以反映美國大選後潛在的減息次數減少。不過，人口流入將推動本港住宅租金上升達低單位數升幅，最終或推動借按揭買樓放租由現時零息差，至本年底實現0.5厘的正息差。

預期舖租最多跌半成 該行謂，短期樓市受住宅供應量高和經濟不確定制約，若樓價進一步大跌，政府或推出兩招來支撐樓市：其一是放寬市民使用強積金（MPF）買樓或租樓，其二是將資本投資者入境計劃下投資類別全面放寬買樓，即納入投資總額不設上限。前者可催谷本地人買新樓，後者可刺激內地人投資港樓的需求，因本地買樓投資回報率約3.6厘，高於內地一線城市的兩厘。

寫字樓方面，瑞銀認為供應上升仍是一大挑戰，預計今年空置率將介乎約13至17%。去年非本地企業數量及員工規模增加或會為市場帶來驚喜，因而預期今年寫字樓租金降幅將略有收窄。該行亦對零售商舖市場保持謹慎，今年租金料降零至5%，儘管入境遊客數量增加，但人民幣貶值或拖累內地遊客的人均支出，本地消費流失至境外亦有機會在今年延續。

另外，滙豐環球研究發表報告指，自去年11月下旬新世界行政總裁變更以來，股價已調整約29%，表現落後恒生指數28個百分點。公司房地產銷售等業務基本完好，內地的合約銷售於去年7至12月期間達70億元人民幣，只是資金補充未有太大進展，拖累股價。該行削該股目標價28%至4元，維持「減持」投資評級。新世界昨跌2.64%，收報4.78元。