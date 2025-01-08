輪商精選：看好小米 考慮29627
小米集團(01810)股價昨日早段曾急挫逾8%，曾一度回吐至33元水平之下，低見32.75元。小米股價此前連升兩日，連續兩日均創歷史高位，曾高見36.85元。
輪證資金流方面，小米好倉周一錄得約930萬元淨流入，為最多資金持好倉過夜的個股。觀察北水資金流向，小米周一錄得約14億元淨流入，為港股通10大活躍個股中錄得最多資金淨流入。
如投資者計劃部署反彈，可參考小米認購證29627，行使價41.85元，實際槓桿5.5倍，5月30日到期。如認為後市仍有下行風險，可留意小米認沽證29558，行使價24.95元，實際槓桿5倍，7月24日到期。
另一藍籌股騰訊控股(00700)昨日同樣出現沽壓，曾跌逾7%，低見376.6元。輪證資金流方面，騰訊好倉周一錄得約130萬元淨流出；淡倉周一錄少於10萬元淨流出。
博騰訊反彈吼26370
如投資者準備捕捉反彈機會，可留意騰訊認購證26370，行使價520.5元，實際槓桿8.8倍，5月26日到期。如預期正股將繼續受壓，可參考騰訊認沽證27115，行使價319.8元，實際槓桿8.1倍，6月20日到期。
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