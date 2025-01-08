二手市況：拍賣場沽6物業 坪洲村屋搶高54%

二手淡靜，拍賣行只有細價盤才有承接。昨日拍賣場一口氣售出6項物業，包括4個銀主盤，其中離島坪洲南灣新村中層後座村屋同類單位，搶高至139萬元售出，較開價高約54.4%。

環亞物業拍賣昨沽出4個住宅，以及各一個車位及工業單位。上述坪洲單位建築面積約350方呎，拍賣開價90萬元，獲3至4組客出價，終高出49萬元售出，呎價約3,971元。

旺角銀主盤低估價售 另一個旺角百利達廣場低層G室銀主單位，實用面積約454方呎，3客搶高70萬元，以520萬元拍出，呎價約11,454元，較個別銀行網上估價低約11%；相比原業主2015年購入價，帳面貶值約2.6%。

同場售出兩個業主盤，其中，油麻地咸美頓街22號高層唐樓單位，現分間為3個套房，部分交吉及部分連租約，實用面積約510方呎，成交價245萬元，搶高約7.5%，呎價約4,804元。荔枝角美孚新邨3期百老匯街53號高層戶，僅以開價388萬元售出，呎價約5,915元，較個別銀行網上估價低逾40%。

粉嶺中心呎價9年低 二手市場續錄低價成交。世紀21奇豐黎樹森表示，粉嶺中心J座低層三房戶，實用面積約533方呎，去年曾叫價580萬元，剛減價至450萬元易手，呎價低至約8,443元。呎價料屬屋苑2016年後低位。

蝕讓持續湧現。萬方地產葉搏麟指，沙田帝堡城2座低層A室，實用面積約547方呎，放盤約3個月，累減40萬元，售價650萬元，呎價約11,883元，逾3年帳蝕198萬元，貶值約23.3%。美聯羅航星稱，大圍柏傲莊I第2A座中高層E室，減價50萬元，以700萬元售出，呎價約21,739元，原業主持貨逾4年帳蝕121萬元。

該行梁浩文表示，屯門海翠花園1座低層G室套三房戶，零議價下以560萬元沽，呎價約8,383元，原業主持貨8年多，帳面仍蝕27萬元。