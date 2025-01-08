新盤劈價：珀岸開價每呎9788元

新盤市場於年頭掀起減價潮。屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸昨日開價，首張價單128伙，折實平均呎價約9,788元，較半年前上一期首批再低2%。香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山，加推價單3號，連回贈計折實平均呎價約21,845元，比一年半前首批劈價約22%。

旭日國際旗下的屯門黃金海灣第2期珀岸，首張價單涵蓋36伙開放式戶、57伙一房戶、30伙兩房戶及5伙三房戶，實用面積304至651方呎。集團地產開發部董事總經理李炳餘指，首批以親民價錢推出，並形容為「住得好啲價」，考慮到景觀及樓層等因素後，與上期相比屬原價加推。

242萬入場 今起收票 價單提供5項付款計劃，扣除最高12%折扣，再計及開放式戶享額外6萬元家具折扣，折實價242.2萬至656萬元，折實呎價7,941至12,040元。集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，首批有53伙開放式及一房戶折實價屬「2字頭」。該盤今天起收票，有望下周公布銷售安排。

事實上，今期個別單位相對上一期售價明顯下調近一成。以是次入場單位2座5樓H室為例，實用面積305方呎，開放式間隔，折實呎價約7,941元。上期同類向屯門公路方向的單位包括3座5樓K室，實用面積306方呎，折實呎價約8,768元。

最新一期的一房及兩房戶折實入場費，分別為258.9萬元及391.2萬元。資料顯示，同系列第1期意嵐，曾於去年7月推出首批139伙，當時折實平均呎價約9,988元。