去年11月私宅落成近3載最多

賣地計劃財政年度供應統計

私人住宅落成量回升。據差餉物業估價署昨公布最新數字，去年11月私人住宅落成量錄4,041伙，為2022年1月後的近3年單月最多，比較同年10月的3,715伙，亦上升約8.8%。

首11月增35% 達標83% 至於去年首11個月私人住宅落成量18,677伙，較2023年同期增加4,869個單位，升幅約35.3%，而相比去年全年目標22,267伙，已達標約83.9%。

分區統計方面，去年11月私宅落成單位以新界區佔約2,328伙較多，為同年1月後單月最多，按月顯著上升約40.7%。九龍區則有913伙落成，按月大跌約55.7%。而港島區錄800伙，扭轉10月零落成的局面，亦是2022年4月後，該區最多落成單位的月份。

另外，以各類型面積單位落成量計，仍以實用面積約431方呎以下細戶落成量較多，去年截至11月累錄8,513伙，按年漲約9.1%。而實用面積約431至752方呎中小型戶暫有8,206個單位落成，按年大增約77.3%。