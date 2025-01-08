聯儲官員警告美股貴 道指早段偏軟

美股今年開局維持強勢，但對於接下來後市的走勢，愈來愈多專家都變得審慎。近日更有聯儲局官員罕有地警告股市目前估值過高，似乎進一步證實目前市場確實存在泡沫。聯儲局理事庫克（Lisa Cook）直言︰「多個資產類別的估值都處於高位，包括股票和公司債……意味着市場可能已完全定價（反映了所有利好因素），因此更容易大幅下跌。」

庫克指出，資產價格下跌，可能由經濟壞消息或投資者情緒變化引起。這番言論不難令人聯想起，於1996年科網股泡沫剛起之時，時任聯儲局主席格林斯潘就一度提出股市「非理性繁榮」的警告。當然，從泡沫出現到爆破的時間可能會相隔非常之久，也有可能轉瞬發生。

大淡友：美匯高企添壓 著名美股大淡友、摩根士丹利投資總監威爾遜（Michael Wilson）表示，隨着美國10年期國債孳息率重回4.5厘以上，美股與債息走勢的「負相關」已愈發明顯，即債息走高會拖累美股的表現。他解釋指，由於美息高企，導致美元匯價上揚，而目前美元匯價已經接近「對擁有大量國際業務的公司帶來壓力的水平」，因此上半年美股可能有所回調。

美股周二早段高開低走，道指曾跌52點，報42,653點；標指跌21點，報5,954點；納指跌154點，報19,710點。美國12月ISM服務業採購經理指數（PMI）報54.1，高過預期。

另外，聯儲局負責金融監管的副主席巴爾（Michael Barr）宣布，將於2月28日辭去副主席職務，但留任聯儲局理事一職。由於候任美國總統特朗普的政策主張之一，正正是放寬對銀行監管，故外界亦揣測巴爾的請辭是受到政治壓力。值得留意的是，由於巴爾會留任理事，故特朗普無法提名新的人選進入聯儲局，但仍可以指定由哪一位理事接任副主席的職位。