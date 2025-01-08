星或加辣 樓價看挫半成

相對本港樓價扶不起，新加坡去年樓價已連續8年上升。投資銀行摩根士丹利預計，星洲樓價升勢將在今年初延續，原因是私人住宅投機活動火熱，這或將招致當局對樓市措施「加辣」，如果加上供應增加，今年全年樓價或會回落5%。

新加坡將於今年舉行大選，民眾買樓的負擔能力將左右選民的投票意向。故此前不少分析都相信，執政的人民行動黨會新增樓市措施，緩和樓價升勢來吸引選票。大摩的看法亦不例外，指出2023至2024年樓花期轉手的單位，賣方平均賺21%，高於歷史平均值，也因而增加樓市需求。故該行預測，一旦有新政出爐，將涉及賣方繳付的印花稅，因有關政策會更有效地打擊投機活動。

事實上，境外投資者例如香港買家，可打消炒賣新加坡樓的念頭，因當局早於2023年提高境外買家印花稅至樓價60%。

雖然樓價高企，但新加坡元未必是保值的投資工具。三菱日聯研究的最新報告指出，由於美國可能提高關稅，第一季新加坡元兌每美元可能由目前的約1.36水平跌至1.38，第二季升至1.375，第三季達1.37，至第四季才返回約1.365。該行解釋，新加坡的高度開放性質，使其容易受到全球貿易不確定和保護主義負面外溢效應的影響。

佰利騰資管港開辦事處 另一方面，再有新加坡企業出海選擇落戶香港。香港投資推廣署宣布，新加坡資產管理公司佰利騰資產管理在香港開設首個海外辦事處，利用香港優越地理位置，擔當聯繫北亞和東南亞地區客戶的重要橋樑角色。