英樓價9個月首次轉跌

英國樓價9個月以來首次下跌！由英國主要按揭公司之一Halifax所製作的樓價指數，去年12月按月微跌0.2%，為去年3月以來再次下跌，全英一般住宅平均價為每伙297,166英鎊（約289.9萬港元）。不過，總結去年全年，英國樓價仍然升3.3%。該公司看好短期樓市後向，主要因為當地政府今年4月起降低買樓印花稅徵收門檻，不少準買家都不想交更多印花稅，會趕在4月前買樓。

按地區劃分，去年北愛爾蘭樓價漲7.4%在全英居首，平均樓價約20.58萬英鎊。英格蘭西北部升5.3%，倫敦全年升3.3%，樓價平均54.76萬英鎊，為全英最貴地區。

凱投宏觀（Capital Economics）的英國經濟師Ashley Webb表示，上月Halifax的樓價指數按月微跌，加上同期另一指標Nationwide的樓價指數僅升0.7%，都顯示近期按揭利率上升對樓市的影響力度，大於先前所預料。

市場看好今年最多漲3% 由於通脹連續兩個月上漲，並於去年11月錄得2.6%，令市場普遍認為英國今年減息步伐會放緩，或全年只減兩次，每次四分之一厘，基準利率降至4.25厘後便會不動。不過，凱投宏觀相對樂觀，認為今年英國利率會低至4厘，因此能夠推動樓價今年升3%，高於市場普遍預期的升2.5至3%。

Halifax按揭主管Amanda Bryden亦認為，「只要就業市場不顯著轉壞，相信民眾對住宅的需求仍相對堅挺，故維持今年樓價會適度增長的預測。」惟她警告，因今年減息速度或較原來預期慢，買家需要留意自己的負擔能力。