歐通脹升溫 全年料仍減息一厘

歐元區通脹率連續第3個月上行，於去年12月錄得2.4%，雖然符合市場預期，但較去年11月多0.2個百分點，並且服務業通脹升幅擴大。分析師普遍認為，這些都無阻歐洲央行今年減息的步伐，原因是同日公布的歐元區去年11月失業率連續3個月維持在6.3%高位不變，反映需要有更寬鬆的貨幣政策來推動經濟增長。

市場預期，歐洲央行今年需要累計減息一厘，令基準利率由3厘降至兩厘，其中本月底舉行的本年首次議息會議，很可能率先減0.25厘。現時看到撇除價格波動物品後的歐元區核心通脹在上月為2.7%，為連續第4個月維持該水平。

經濟欠佳 幣策勢續鬆 凱投宏觀歐元區副首席經濟師Jack Allen-Reynolds認為，雖然服務業通脹揮之不去，在上月錄得4%，高於前值的3.9%，可是由於經濟展望不濟，包括失業率上升、薪金升幅放緩等，只會令歐央行稍為減慢減息，而不會放棄實施寬鬆貨幣政策的念頭。

當中，歐洲第二大經濟體法國同期通脹為1.8%，高於去年11月的1.7%，但低於市場預期的1.9%。主要由能源價格上升所推動，部分被工廠貨品價格下跌所抵銷。同期法國服務業通脹為2.3%，與去年11月數字持平。

至於歐洲最大經濟體德國通脹率於去年12月同樣為2.6%，亦高於市場預期的2.4%，數字較前值2.2%擴大。在歐洲多個主要通脹數據出爐後，歐元兌美元大致企穩於1.0406水平，或兌8.093港元。

另外，自稱中立國、不使用歐元的瑞士，去年12月通脹率達0.6%，符合預期，前值為0.7%。瑞士法郎兌美元昨日曾跌0.21%至1.031。