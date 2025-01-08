母企料華經濟觸底 無印良品擬增旗艦店

日系品牌無印良品（MUJI）母公司良品計劃社長清水智向日媒表示，旗下中國門市自去年9月起的按年銷售額開始呈上升趨勢，目前還不能說中國經濟已復甦，但已有觸底迹象。

清水智指，2023年9月左右起，中國市場突然趨冷，目前影響逐漸消退，正值商品開發和開店順勢而上的時機，對此充滿期待。公司期待中國經濟復甦，會以現有消費能力為基礎，專注開拓更多客源，另計劃主要在購物中心開店，以中大型店為主，並考慮在廣州等未有旗艦店的一線城市開設旗艦店。

他並稱，雖然日本和中國都有增長，但日本的體量更大，會繼續在日本開店，有信心提高精準度；又認為日本的消費意向明顯正在回暖，相信只要能以合理價格提供品質更合適的商品，就能得到消費者的認可。

據良品計劃截至2027年8月的新經營方針，計劃每年在日本和海外淨增60家門市，加快門市拓展速度，使營業收入、營業利潤年均增長10%以上。他指去年是戰略制訂期，今年之後是逐步實現階段。截至去年8月，良品計劃2024財年的合併淨利潤達415億日㘣，創歷史新高。