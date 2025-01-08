索尼本田推首款電動車 售70萬起

AFEELA 1的發表標誌着索尼和本田在電動車領域的進一步深入合作，也是索尼本田移動在智慧出行領域的重要布局。官宣資料顯示，AFEELA 1配備高級駕駛輔助系統（ADAS），以及可與車輛進行通訊的互動式個人助理，車艙配有獨特的音響系統和針對每個座椅最佳放置的顯示器，讓乘客可以享受各種應用程式和娛樂內容。