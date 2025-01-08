索尼本田推首款電動車 售70萬起
日本索尼（Sony）與本田（Honda）的合資企業索尼本田移動公司（Sony Honda Mobility）在國際消費電子產品展覽（CES）2025上推出電動車AFEELA 1，預計今年在美國加州正式銷售，明年中交付，售價從8.99萬美元（約70萬港元）起跳，目前已在官網中開啟預訂。AFEELA為該合資首個電動車品牌。
AFEELA 1的發表標誌着索尼和本田在電動車領域的進一步深入合作，也是索尼本田移動在智慧出行領域的重要布局。官宣資料顯示，AFEELA 1配備高級駕駛輔助系統（ADAS），以及可與車輛進行通訊的互動式個人助理，車艙配有獨特的音響系統和針對每個座椅最佳放置的顯示器，讓乘客可以享受各種應用程式和娛樂內容。
預計明年中開始交車
AFEELA 1將有兩個版本，分別為AFEELA 1 Origin和高階版AFEELA 1 Signature，售價分別為8.99萬美元及10.29萬美元。AFEELA 1 Signature料於2026年中開始交付；而AFEELA 1 Origin在2027年才正式交車。
除AFEELA 1外，該合營還將在2027年推出一款多用途汽車（SUV），2028年或以後將推出一款小型車，與特斯拉（Tesla）展開競爭。
日本車企積極發展智能汽車之外，還打算進攻太空業。豐田汽車（Toyota）會長豐田章男在CES上透露，正積極探索太空領域，計劃參與軌道火箭的開發與生產，並透過其子公司Woven by Toyota投資70億日圓（約3.45億港元）於日本私營太空企業Interstellar Technologies，開發衞星發射載具。
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