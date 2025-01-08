京擁115獨角獸總估值4.6萬億

近日內地發表《北京市獨角獸企業名單（2024）》，截至去年底，北京共有115家獨角獸企業，總估值達5,949億美元（約4.64萬億港元），數量和估值維持全國第一。當中，人工智能（AI）是北京獨角獸企業數量最多的產業領域，達20多家。

內媒引述市科委、中關村管委會相關負責人指出，為進一步聚焦獨角獸企業發展需求，北京將進一步強化對獨角獸企業的策略級服務、主動挖掘、融資服務與市場供給。

此外，北京將統籌財政資金、引導基金、國資控股參股資本，引導社會資本共同投向獨角獸企業，並積極爭取國家產業投資基金、中央單位投資基金對獨角獸的支持，推動銀行業金融機構為獨角獸提供長周期、低成本的金融支援。

AI打擊金融犯罪初見效 另一方面，LexisNexis Risk Solutions昨發布2025年5大金融犯罪合規趨勢，首項趨勢是AI在打擊金融犯罪上初見成效，近50%金融機構正在使用或計劃使用AI，近70%機構認為AI將帶來更多收入。

其次是公私夥伴關係凸顯策略合作的價值；其三是監管範圍變得更廣更深，69%高階主管預期金融犯罪風險會增加，超過60%高階主管預期執法行動會增加。

還有兩大趨勢，分別是賄賂和腐敗成為首要問題（48%合規專業人士預期賄賂與貪污風險將會增加），以及客戶對無縫、安全和個人化服務的期望持續提升，76%客戶願意在需求未獲滿足時轉換銀行（2020年為52%）。