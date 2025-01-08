Nvidia夥大型車企拓智能汽車產業

豐田成客戶合作開發自駕 此外，豐田成為英偉達汽車產品客戶，兩者將合作開發下一代自動駕駛汽車。同場英偉達還展示適用於汽車和機械人的下一代通用處理器「Thor」，可處理感測器、鏡頭、雷達中的所有數據，將其轉換成Token再運算並進行預測下一步路徑，也可用於機械人處理器，自動行動機械人或人形機械人等，是一個通用的機器型處理器。

英偉達行政總裁黃仁勳不諱言，自駕車革命已經來臨，汽車業將成為最大的AI與機械人產業之一，預計到2026財政年度，英偉達的汽車垂直業務規模將增至50億美元（約390億港元）。事實上，目前多家車廠採用Nvidia Drive AGX作為下一代先進駕駛輔助系統與自駕車路線圖。

Tesla滬廠年交付量佔一半 車企消息方面，Tesla官方昨於社交媒體上發文稱，去年上海超級工廠下線第300萬輛整車，向海外市場出口第100萬輛車，全年交付量超過91.6萬輛，佔Tesla全球交付量一半，而公司創始人馬斯克轉發該文並評論「做得不錯」。

此外，美國電動車公司Lucid去年第四季交付量達3,099輛，高於市場預期的2,637輛，按季增11%，按年升78%。外媒引述最新數據顯示，比亞迪今年在巴西售出的車輛達到驚人的76,713輛，按年大增327.68%。