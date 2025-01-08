英偉達攻代理式AI

黃仁勳展示供枱機用的RTX 50系列顯示卡，左手是GPU晶片部分，上面有多達920億個運算元件（電晶體）。

猶如虛擬員工 產業價值料數萬億美元 人工智能（AI）取代人類指日可待？AI晶片霸主英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳於美國拉斯維加斯的國際消費電子產品展覽（CES）2025發表長達90分鐘的主旨演講，不少篇幅是生成式AI（Generative AI）的下一階段──懂得「感知、推理、計劃和執行」的「代理式AI」（Agentic AI），產業規模可望高達數萬億美元，「現時企業的IT部門將來會變成一個HR（人力資源）部門，管理着這支數碼勞動力。」

黃仁勳稱，英偉達準備一套讓人開發「代理式AI」的平台──「NIM」和「NeMo」。「NIM」是一系列模型，消化語音、圖像，以及文字等不同訊息來源，可透過「NeMo」這個「僱員登錄、訓練和評價系統」打造一支數碼勞動力，宛如主管訓練員工，使其「與你的員工一起工作，為你辦事」。

推Cosmos平台訓練機械人 他展示幾個用例，讓「研究助理」啃掉文件、講座、財務報表後，生成一個人向你匯報；又能幫助軟件開發者時刻找出漏洞、過濾數百億個化學分子幫助藥企找出有錢途的療法、指導黃仁勳如何改善發球動作。

「代理式AI」再下一個階段則是「實體AI」（Physical AI），英偉達的撒手鐧是昨日亮相的「Cosmos」平台，訓練機械人和自動駕駛。

從他的演說中，AI愈來愈有人類解決問題的能力，不僅是單單按照人的指令拋出解答，還懂得「分配算力去找出答案，把任務拆解成多個步驟，想出不同點子，衡量哪個方法最好」。對投資者來說，關鍵莫過於運算量會「升上天花板」，以及「Blackwell架構晶片需求巨大」。

黃仁勳昨稱，之前傳出生產遇阻的Blackwell系列晶片已在「全面生產」。演說開頭，他展示運用Blackwell架構的新一代GPU（圖像顯示器）GeForce RTX 50系列，枱機用的1月開始發售，搭載於手提電腦的3月應市，入門枱機產品RTX 5070僅售549美元，但性能已抵得上售價1,599美元的「世上最快GPU」RTX 4090（上一代）。

他說，「GPU改變AI，AI又革命GPU」，AI使GeForce能算出每個像素的光、預測下幾個畫格，又謂頂尖電腦廠商都會推出支援「NIM」模型、搭載RTX 50的AI電腦。

迷你超級電腦售2.3萬 另外，演講的尾段，黃仁勳憶述，英偉達2016年把英偉達首款超級電腦DGX交付給ChatGPT的開發者OpenAI，「（世界首富）馬斯克在場」，OpenAI用它革新了AI，「現在所有用電腦的人都能有一台AI超級電腦，作為新的運算工具」，遂捧出英偉達最新、也是最小的超級電腦Project DIGITS，比他的臉還小，「它擁有英偉達所有的平台……內藏一塊秘密晶片GB10」，預計5月開售，售價3,000美元（約2.3萬港元）起。

大小相當於黃仁勳鼻子的GB10的中央處理器（CPU）原來是與台灣龍頭晶片設計公司聯發科技合作，連接去英偉達的Blackwell架構GPU。

本屆CES亮相的新型晶片