華黃金儲備7329萬安士破紀錄

內地官方黃金儲備破頂

中國人民銀行延續「囤」金熱，去年最後一個月再次出手增持黃金，按月淨增持33萬安士，連續兩個月趁金價回調入手，2024年全年足足狂掃142萬安士，帶動上月底止的黃金儲備進一步增至7,329萬安士，規模創下2016年有紀錄以來新高。

去年人行淨增持黃金的數量，較2023年的723萬安士有所放緩，與去年屢創新高的國際金價明顯有關。因金價在去年10月底持續攀升至每安士2,790美元，促使人行在4月後至10月底期間選擇按下「暫停鍵」，維持黃金儲備不變，直至在11月金價回落，為人行創造了重啟增持黃金的空間。

外儲月跌1.9%超預期 現貨金價去年底收報每安士2,623美元，比歷史高位回調約5.98%。近日由於10年期美國國債孳息率升至8個多月高位，稍為削弱金價的反彈潛力，惟美元匯率愈趨波動，仍支持金價昨高見2,664.26美元。

各界對人行繼續擴大黃金儲備不感意外，截至去年底止，內地國際儲備中的黃金儲備佔比為5.97%，按年僅升1.4個百分點。從優化國際儲備結構出發，人行增持黃金是大方向。黃金儲備對應的美元價值，以去年12月底止計算為1,913.37億美元，按年增431.11億美元，惟按月縮減20.94億美元，連降兩個月，仍不及10月底止的1,990.55億美元。

截至去年底的內地官方外匯儲備錄3.2萬億美元，比去年11月底下跌635.03億美元，跌幅為1.94%，減幅超出市場預期，且外儲規模幾乎降至2024年4月的低位，全年按年亦挫356.2億美元或1.1%。國家外匯管理局表示，上月受主要經濟體央行貨幣政策預期、宏觀經濟數據等因素影響，美匯指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，上月外匯儲備規模下降，但內地經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，有利外匯儲備規模保持基本穩定。

波蘭上年買金暫稱冠 據世界黃金協會（WGC）統計，各國央行在去年11月的淨購金量達53噸，新興市場再次佔據黃金購買量的最大份額；首11個月累計，波蘭央行大舉淨增持90噸黃金，暫為去年最大的黃金買家。印度央行於去年11月再增持8噸黃金，首11月累計淨購買73噸，綜合各國央行的全年數據則有待2月初揭曉。