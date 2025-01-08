滬深股今年首升 人民幣回穩

離岸人民幣走勢

滬深兩市證券交易所放聲指導下，A股結束今年開局以來跌勢，3大指數周二均由跌轉升，更幾乎以全日最高位收市。同時，中國人民銀行穩匯指示到位，在岸及離岸人民幣匯價昨亦雙雙回穩。分析指，今年內地經濟的前景取決於外部關稅和國內刺激措施，人行今年可能會更快、更大幅度減息。

即使人民幣中間價昨報7.1879兌每美元，按日轉跌3點子，終止6連升，但在岸價下午4時半收報7.3275，仍升21點子；離岸價彈升逾百點子，曾高見7.3307。

去年A股新開戶多16% 滬深股市3大指數同日午後的走勢更急速逆轉，滬綜指全日收升0.71%，報3,229點；深成指及深圳創業板指數各漲1.14%及0.7%，結束連續4個交易日跌勢。兩市主板全日成交額共錄1.08萬億元（人民幣‧下同），按日微增1.7%。值得留意，有追蹤中証A500指數的交易所買賣基金（ETF）連續3日獲資金追捧，累計吸金近4億元。

內媒指，2024年A股股票帳戶新開戶累計2,499.89萬戶，較2023年的2,144.36萬戶增長逾16%。新開帳戶之中，個人投資者佔2,492.14萬戶。業界相信，資金似乎正重回A股，尤其是國務院辦公室昨正式印發促進政府投資基金高品質發展的指導意見，表明凸顯政府引導與政策定位，發展耐心資本，積極引導全國社會保障基金、保險資金等長期資本出資。

花旗估中國經濟放緩 不過，花旗集團重申預計，今年內地經濟按年增速可能放緩至4.2%，通縮壓力將持續。外媒引述該行預料，美國關稅將從第二季開始逐步實施，分階段增至15%，拖累內地出口總值減少6%，拉低經濟增速一個百分點。年內政策方面料變得更積極，整體政府赤字將擴大2.5萬億元、內地或減息半厘、調低存款準備金率一個百分點等。

渣打發表報告亦料，人行存在減息的可能，今年7天期逆回購公開市場操作利率或下調0.4至0.6厘，多於2024年總共下調的0.3厘。存款平均利率仍需要進一步降息，才能夠引導更多的公開市場利率下調，以維持淨息差。據該行分析，存息需更激進地降息0.82厘，才能允許年內公開市場利率下調0.6厘，並在2026年再下調0.3厘。