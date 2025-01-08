中港晶片股揚 中芯飆5％ 寒武紀新高

之所以看好華虹，交銀指，半導體行業正在復甦，消費電子等下游需求有所回暖，電源管理和CIS（CMOS影像感應器）等或受惠AI興起。此前，華泰證券予華虹29.4元目標價，指白鵬掌舵華虹，可望加快該企於先進和特色工藝的發展。

內地擴投資解決行業瓶頸 不管如何，中國不斷完善政策配套去加快技術自主。國務院辦公廳刊發《關於促進政府投資基金高質量發展的指導意見》，解決重點關鍵領域「卡脖子」，措施包括「對創業投資類基金，可適當提高政府出資比例」、「國家級基金與地方基金形成合力」，並讓中央加強資金布局去「防止產能過剩和低水平重複建設」。

位處大灣區的珠海就刊發《珠海市電子化學品產業發展3年行動方案（2025-2027年）》展開公眾諮詢，以推動內地電子化學品「卡脖子」技術及進口替代產品發展，如深紫外線（DUV）光刻膠、極紫外線（EUV）光刻膠等高端領域產品、打造全國規模最大及技術最先進的光刻膠產業集群。

以曬相比喻晶片在光刻機的生產過程，晶圓基底是相紙，印有晶片電路設計圖的光罩是菲林，光刻膠就是藥水。一塊晶圓塗上一層光刻膠，經光刻機曝光後，就能留住光罩上的電路圖，但市場份額主要掌握在日本企業。