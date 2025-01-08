布魯可認購料逾8800億 傳上限定價
跨年招股期間由頭帶到尾的內地玩具公司布魯可(00325)昨午「截飛」，如無意外，勢分別躋身史上「超購王」第三位及「凍資王」第二位，計及現金的認購規模據報逾8,800億元，不但大受散戶熱捧，國際配售反應同樣滿載而歸，市傳以招股價範圍上限60.35元定價。
布魯可今次全球發售設15%的發售量調整權，還設有15%的超額配股權，倘兩者均獲悉數行使，該企額外所得款項淨額約為4.49億元，集資額料擴大至逾19億元。
蜜雪申港掛牌獲備案
今日主板掛牌的未有盈利生物科技公司腦動極光(06681)昨晚公布配發結果，公開發售部分獲超購10.39倍，一手中籤率50.01%，惟暗盤表現分化。綜合3大散戶暗盤場，暗盤收報3.21至3.25元。其中，在輝立交易場收報3.21元，較發售價3.22元微跌0.31%，每手1,000股，未計手續費每手蝕10元。
內地企業繼續爭相排隊來港，年初再遞上市申請的蜜雪冰城昨獲中證監印發備案通知書，有關首次公開發行境外上市外資股（H股）及境內未上市股份「全流通」，該企擬發行不超過7,305.88萬股境外上市普通股並在港交所上市。至於A股恒瑞醫藥、邁威生物，周一亦同步遞交來港上市申請，當中，有「藥茅」之稱的恒瑞醫藥昨日收市計，總市值已超過2,800億元人民幣，外媒曾指恒瑞擬在香港集資至少20億美元（約156億港元）。
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