布魯可認購料逾8800億 傳上限定價

布魯可今次全球發售設15%的發售量調整權，還設有15%的超額配股權，倘兩者均獲悉數行使，該企額外所得款項淨額約為4.49億元，集資額料擴大至逾19億元。

內地企業繼續爭相排隊來港，年初再遞上市申請的蜜雪冰城昨獲中證監印發備案通知書，有關首次公開發行境外上市外資股（H股）及境內未上市股份「全流通」，該企擬發行不超過7,305.88萬股境外上市普通股並在港交所上市。至於A股恒瑞醫藥、邁威生物，周一亦同步遞交來港上市申請，當中，有「藥茅」之稱的恒瑞醫藥昨日收市計，總市值已超過2,800億元人民幣，外媒曾指恒瑞擬在香港集資至少20億美元（約156億港元）。