恒指挫240成交增 小米憂制裁插5.9%

美國總統拜登卸任前夕再出招「封殺」多家中資企業，因擔心中美關係轉趨惡化，恒生指數昨日一度挫逾400點，收市跌幅收窄至240點或1.22%，報19,447點。全日成交急增至2,057億元，是去年12月10日之後最多。「北水」繼續撐場，昨錄淨買入129億元，按日飆1.51倍，是連續第13日淨買入，累計買入902億元。

港外儲降至4214億美元 收市後，金管局公布，截至去年底香港的官方外匯儲備資產為4,214億美元（按月減少37億美元），相當於香港流動貨幣5倍多，或港元貨幣供應M3約39%。

恒指周二低開186點後，跌幅一度收窄至19點，不過，之後沽壓加劇，最多下跌435點，低見19,252點，並且受制100天線（約19,442點）。

不過，俄烏戰事持續，小米「冷手執個熱煎堆」成為俄羅斯銷售之王。據俄羅斯移動營運商MTS數字，去年首10個月，當地消費者購買最多的手機品牌是小米，佔總銷售量21%；其次是在內地上市的傳音控股旗下手機品牌Tecno，市佔率有16%；另三星緊隨其後佔比約12%，而由OPPO分拆出來的「真我」（Realme）亦佔11%。

iPhone銷情方面，雖然蘋果公司（Apple Inc.）自2022年3月開始暫停在俄國銷售，並終止ApplePay等服務，但由於當地零售商仍以水貨形式繼續入貨轉售，故Apple去年市佔率仍有9%。