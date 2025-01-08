美列軍企名單 騰訊瀉逾7%

指屬錯誤 爭取除名 騰訊昨日收市後發公告稱︰「由於本公司並非中國軍工企業，也不是中國國防工業的軍民融合企業，因此本公司認為將其納入中國軍工企業名單是一個錯誤。」這次的名單與美國政府為實施制裁或出口管制措施而設的其他名單不同，「僅與美國國防採購事宜相關，不會影響集團業務」。另外，騰訊打算啟動複議程序，將與美國國防部進行討論以解決任何誤解，並在必要時採取訴訟，以爭取除名。

正所謂禍不單行，騰訊的南非大股東Naspers剛好又在近日減持。聯交所資料顯示，Naspers於1月6日以平均價409.7318元，於場內出售了36.7萬股騰訊，料套現約1.5億元。參考過往的減持紀錄，有理由相信這只是Naspers進行新一輪減持騰訊的開端。

中外大行亦紛紛發表研究報告為騰訊護航，力撐其值得投資，如花旗直接呼籲趁低吸納。瑞銀則指，騰訊本身並不符合納入中國軍工企業名單的標準，又指小米過去也有類似經歷，並且很快就透過上訴除名，可以作為案例參考。富瑞同樣認為，騰訊可以透過上訴解決事件，並且基於該公司「強大執行力、變革思維以及多元化業模式」，重申其「買入」評級，目標價為543元。

晨星高級股票分析師蘇汝哲表示，今次騰訊遭列入相關名單不會有直接後果，只會令其聲譽受到影響，可能會阻礙與其他公司合作。他估計，騰訊在美國的盈利敞口處於高單位數百分比範圍內，主要來自於遊戲業務，這已是最大的潛在下行風險，「騰訊的美國遊戲收入短期內受影響的可能性極小」。他又預計，騰訊的現金流量不會受到重大影響，維持704元的合理股價預測，指其股價被低估，仍然是首選中國股票之一。

寧德時代商湯同遭殃 今次飛來橫禍的寧德時代，同樣聲稱美方的決定錯誤，後續會積極進行溝通和澄清，包括採取必要的法律行動，以維護公司及股東權益。

相比之下，股價未有受到打擊的商湯回應措詞更加強硬，認為其遭納入軍事企業清單是「毫無事實根據」，又在聲明表示「對此我們表示強烈反對」。

騰訊近月股價表現