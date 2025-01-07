大行觀點：美國新政策影響待評估

特朗普即將重返白宮，對全球兩大經濟體的意義依然未明。在最近一場內地官方高層的會議上，受邀的外國企業代表表示中方清楚地傳達了內地希望保持開放、繼續推進高水平開放進程的立場，並反對保護主義和供應鏈區域化。

特朗普在處理國際事務上，可能比民主黨政府採取較具交易性的方式而非專注於意識形態。不過，他任命的國務院和國家安全官員持正統的觀點。預期他們會將美國軍事資源集中於西太平洋，並在必要時從歐洲調整部分資源以建立強大的威懾力量，期望藉此與內地達成和平關係。

基本預測是，美國於國際事務的交涉上會多以交易為主導，這預示着特朗普政府或會與中方達成某種協議，並有機會在今年下半年提振內地經濟。

在經濟方面，特朗普的經濟顧問中主要分為兩派，一派代表商界，另一派則相信經濟脫鈎、傾向意識形態的做法。從特朗普目前的任命來看，商界團體將成主流，這些商人均了解特朗普利用關稅的心態，但也明確指出他們只將這視為談判策略。

內地經濟望下半年復甦 為向中國以及幾乎所有與美國有貿易往來的國家中取得讓步，圍繞關稅的爭論將會不斷，出口無論如何在今年都會轉弱，貿易關係的不確定性及其對投資的連鎖影響將會導致增長放緩。然而，最終如果特朗普是以交易為主，而市場對貿易和投資的擔憂有所緩和，那麼可以預期內地經濟從今年中開始將會出現正面的後續發展。

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