宏觀視野：香港經濟續受制兩大因素

港股踏入2025年的首個交易日並不太順利，恒生指數當日收跌436點，報19,623點。同樣地，美股3大指數在今年首個交易日也小幅下挫，主要受到一系列優於預期的經濟數據影響。儘管美國的去年底公布的首次申請失業救濟金人數低於預期，且批發和零售庫存數據顯示增長，市場仍然擔憂強於預期的經濟可能導致今年維持較高利率的時間被進一步拉長。

顯然，今年對股市而言將可能是充滿變動的一年，投資者需要密切關注的主要因素包括政治及政策實施。隨着特朗普將於1月20日正式就任美國總統，各方都在關注哪些拜登政府的政策將被延續，哪些將被廢除。

宜暫避美股基金 目前，以色列與巴勒斯坦的衝突，以及烏克蘭與俄羅斯的戰爭仍在持續，拜登政府對以色列和烏克蘭均提供強力支持；而特朗普則承諾，一旦上任將迅速結束俄烏戰事。在卸任前夕，拜登於聖誕夜簽署了50項法案，其中最重要的是批准一項「臨時撥款法案」，確保美國政府的運作資金可持續至今年3月14日，這意味着聯邦預算的討論與通過將成為特朗普政府的責任。這一情況進一步加大了對特朗普政府的壓力，因為是否允許美國政府繼續借款以支付開支，以及是否提高舉債上限，將對經濟產生深遠影響。

對香港經濟，市場關注的焦點集中在兩大因素，美國今年降息次數為多少，以及中國將採取何種政策來刺激經濟。1月3日，中國人民銀行啟動第二輪「證券、基金、保險公司互換便利」（SFISF），向證券、基金及保險公司新增500億元人民幣的流動性，形式為抵押互換。今年中美兩國政策將在很大程度上決定香港經濟與股市復甦的進程，在前景未明朗前，投資者或可考慮暫避美國股票基金。

曜熊投資策略研究部