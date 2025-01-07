政府今季或物色沙田地加推

政府快將公布1至3月（本財政年度最後一季）的賣地計劃，目前供應距離財年目標不足一半，惟業界人士認為賣地表的土地較為「蹺口劖手」，不排除政府再次加插土地作為填補，惟相信全年達標機會不大。

本財年建屋難達標 去年4至12月（本財年首3季），各土地供應來源可供興建單位僅約6,470伙，遠遠落後於財年目標的1.32萬伙，但要追趕進度亦不容易。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，賣地表餘下6幅住宅地，沒有一幅有把握可安全批出，若不加插其他新增土地，今季再次官地零供應也不出奇。

他指出，現時未推的土地，位於市區還有赤柱豪宅地及啟德跑道區住宅地，其中以赤柱地皮有較大機會可順利批出，但由於該幅土地在港島區及豪宅市場均具代表性，倘若地價不理想，連帶啟德地皮，以至其餘新界用地的價格都有影響。

至於賣地表內的新界住宅地，分布於東涌、大嶼山、西貢及屯門，各自面臨不同挑戰，如東涌區未來供應龐大、大嶼山長沙地皮過去地價高昂等。預計政府或會繼續於沙田等較成熟地區，物色規模合適的土地加插推出。