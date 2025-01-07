大額放盤：北角全幢商廈放售 估值5.6億

近期商廈市場交投氣氛有好轉迹象，多項商用物業趁勢接連放盤，其中，北角木星街永昇中心全幢商廈推出市場放售，市場估值約5.6億元。

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，項目樓高27層，總商業面積約71,938方呎，每層平均面積約2,589至2,972方呎。地下面積約2,709方呎，設有兩個商舖。現時出率租近100%，每月租金收入約150萬元。

另外，中原（工商舖）寫字樓部唐苑雯表示，中環德己立街26號全幢首度推出市場發售，將以部分交吉及部分連租約形式出售，意向價約1.2億元。項目地盤面積約738方呎，全幢建築面積約4,492方呎，樓高6層，包括地下商舖、閣樓儲物室及1至5樓寫字樓用途。

企業廣場全層叫價蝕23% 九龍灣企業廣場3期28樓全層海景寫字樓亦以1.09億元放售，較物業逾3年前買入價低約23.8%。據悉，物業由正八集團主席廖偉麟持有。世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷稱，該單位面積約16,100方呎，意向呎價約6,770元。