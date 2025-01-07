二手蝕賣：新港城兩房劈至473萬沽 7年跌價18%

二手業主都有「七年之癢」，面對跌市，無奈都要蝕賣離場。屯馬綫馬鞍山站上蓋的新港城兩房單位，減價至473萬元售出，單位約7年帳面貶值約18.4%。

中原胡耀祖表示，上址為P座低層1室，實用面積約370方呎，叫價約488萬元，減價15萬元獲上車客購入，呎價約12,784元。原業主於2018年以580萬元購入，帳面蝕約107萬元。

馬鞍山樓價向來較沙田低水，早年樓市高峰期間被高追，淡市下跌得更急。世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山中心1座低層B室兩房戶，實用面積約364方呎，放盤約一個月，累減33.2萬元，成交價386.8萬元，呎價約10,626元。原業主於2018年3月購入上址，近7年帳蝕113.2萬元，單位貶值約22.6%。資料顯示，是次做價料屬項目近9年低位。

迎海售1028萬貶20% 美聯丘志權稱，同區迎海5座低層D室，實用面積約798方呎，同區客以1,028萬元承接作父母居所，呎價約12,882元。原業主持貨近7年，帳面虧蝕262萬元，期內樓價跌幅約20.3%。

市區方面，中原馮健平表示，荔枝角盈暉臺3座中層B室兩房戶，實用面積約475方呎，以635萬元成交，呎價約13,368元，原業主於2018年1月購入單位，持貨剛滿7年，帳面需蝕92萬元。

康景花園虧損125萬 此外，撤辣後有業主加快止蝕離場。利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌康景花園D座高層6室，實用面積約445方呎，兩房間隔，劈價逾55萬元，外區上車客以494.8萬元購入，呎價約11,119元。原業主僅於2023年買入，帳蝕逾125萬元，貶值約20.2%。

該行陳國輝指，粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna的D座高層22室開放式戶，實用面積約231方呎，叫價約335萬元，議價後以320萬元沽出，呎價約13,853元。原業主2023年1月以368萬元購入，約兩年帳面損手約48萬元，期內樓價蒸發約13%。