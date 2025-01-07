皇都或提早招標 傲華千人參觀

她指，參觀人士包括本地資深物業投資者及內地客等。預計首批推售24伙，皆為三房戶及四房戶，實用面積由834至1,522方呎，大部分享維港海景。發展商指，項目室內及會所設計經名師主理，園林設計則由知名工作室操刀，當中的天際戶外空間可觀賞維港煙花海景。