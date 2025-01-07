皇都或提早招標 傲華千人參觀
豪宅新盤全速推進銷售步伐，新世界發展(00017)的北角皇都，擬將原定於農曆新年前推售的招標計劃提早。該公司營業及市務（特別項目）部總經理何家欣稱，項目於剛過去周末對貴賓開放展銷廳及示範單位，預約名額爆滿，高峰時間參觀人數更超額達3倍，市場反應熱烈，故加快推售時間表。
她指，參觀人士包括本地資深物業投資者及內地客等。預計首批推售24伙，皆為三房戶及四房戶，實用面積由834至1,522方呎，大部分享維港海景。發展商指，項目室內及會所設計經名師主理，園林設計則由知名工作室操刀，當中的天際戶外空間可觀賞維港煙花海景。
港島東單幢盤賣力軟銷。協成行發展旗下減價推售的筲箕灣傲華，於明日發售47伙減價貨。該公司發展物業銷售主管張詩敏指，項目現樓參觀情況踴躍，自更新價單後累錄逾1,000個參觀人次，睇樓客包括用家及投資者。
該盤聯同地產代理推出置業優惠，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，由開售日起至2月28日，透過該行選購項目單位的首10名買家，於收樓後首3個月內經該行租出，可獲贈價值約2,000元的「出租物業保險優惠」，優惠總值約兩萬元。
恒苑4伙周五發售
此外，長洲高山村43號項目恒苑，由6幢樓高3層的村屋組成，最新安排周五起招標發售其中4個單位。
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