康城新盤451萬起

GRAND SEASONS首推138伙 呎價14773元 今年首個全新盤開價，會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周一晚上突擊公布首張價單，提供138伙，折實平均呎價約14,773元，較同系列對上於去年4月推出的12B期首批高約2%。今期首批一房戶入場費約451萬元。

料最快下周首輪銷售 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，今期項目撇除樓層及景觀等因素，屬原價加推，預計最快下周進行首輪銷售。今期首張價單提供41伙一房戶、86伙兩房戶、9伙三房戶，以及兩個平台特色戶，單位實用面積286至716方呎。售價方面，折實價介乎約451.7萬至1,153.2萬元，折實呎價約13,989至18,545元。

首批入場單位為1B座9樓E室，實用面積322方呎，折實呎價約14,028元。呎價最低的單位為1A座8樓C室，實用面積453方呎，折實價633.7萬元。

資料顯示，SEASONS系列分3期發展，第12A期SEASONS PLACE於去年3月推出首批130伙，折實平均呎價約14,188元。第12B期PARK SEASONS在去年4月推出首批138伙，當時折實平均呎價上調2%至約14,488元。

DOUBLE COAST I 賣3戶 同系的啟德跑道區DOUBLE COAST I，昨連錄3宗成交，總成交金額逾2,500萬元。毗鄰由嘉華國際( 00173 )牽頭的啟德海灣第1期，昨以1,660萬元沽第2A座16樓A室三房戶，以實用面積771方呎計算，呎價約21,530元。