簡訊一覽
●拼搭角色類玩具生產商布魯可(00325)招股期將於今日中午結束，綜合券商數據，截至昨日下午約4時半，散戶投資者孖展認購截止時合共認購金額達到約7,965億元，當中富途借出孖展額約4,680億元，輝立則借出約2,000億元。以該公司公開發售部分集資額1.46億元計，孖展已錄超額認購逾5,454倍。
●信利國際(00732)上月綜合營業淨額約為15.17億元，按年減少約3.6%；截至去年底止年度之累計綜合營業淨額約為177.8億元，按年增加約14.1%。
●老恒和釀造(02226)披露，旗下全資附屬湖州老恒和獲批准為高新技術企業，即於2024至2026年連續3個財政年度可依國家稅收優惠政策，按15%稅率繳納企業所得稅。
●龍記集團(00255)預期，去年淨虧損不多於1,500萬元，較2023年度蝕7,200萬元有所減少。
●中國利郎(01234)披露，旗下「LILANZ」產品之零售金額（按零售價值計算）上季度按年錄得中單位數增長，去年累計按年亦錄得中單位數增長。
●華潤建材科技(01313)宣布，景世青獲委任為公司主席，不再擔任總裁；謝驥出任公司總裁及執行董事，同於昨日起生效。
●經緯天地(02477)公布，控股股東經緯天地集團按每股代價4.52元出售公司9,950萬股或19.9%股權予恒峰國際，完成後持股量會由51%降31.1%。
●深圳高速(00548)公布，計劃於1月8日發行2025年度第一、二期中期票據。第一期中期票據發行規模為10億元（人民幣‧下同），期限3年；第二期發行規模為5億元，期限3年。
●標普全球與漢堡商業銀行（HCOB）聯合公布，歐元區去年12月服務業採購經理指數（PMI）上修至51.6，高於11月的49.5；同月歐元區綜合PMI輕微上修至49.6，高於11月的48.3。
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