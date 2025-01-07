印度盧比再創新低 股市今年看升18%

印度貨幣盧比再創歷史新低，周一兌每美元曾跌破86關口，低見86.006，其後在85.802附近徘徊，或相當於每百盧比兌9.06港元。儘管上月印度股市曾出現創紀錄外資淨流出，但無礙美資投行摩根士丹利仍然繼續看好，認為新一輪改革、獲利預期、減息預期，以及強勁的散戶需求等有望進一步催化印度股市上漲，預測孟買30指數（SENSEX）今年會升18%。

該指數去年全年漲8.1%，是連續第9年上升。大摩印度董事總經理Ridham Desai撰寫的研究報告揚言，預計今年印度股市表現將會是最好的新興市場之一，基本面主要由3個因素支撐：其一是宏觀經濟穩定，這得益於貿易條件改善和靈活的通脹目標制度。

其二是股市獲利增長強勁，該行預計未來4至5年印股每年增長18至20%，主要由新興的私人資本支出周期、企業資產負債表重新槓桿化，以及結構性的可自由支配消費增長所推動。第三是可靠的國內創投來源，這些因素使印度相對於新興市場的「啤打系數」（beta coefficient，一般用來量度風險程度）降至約0.4，解釋了其較高的市盈率。

上月服務業擴張放緩 Yardeni Research的分析員雖然承認印度股市估值很高，但基金經理仍維持押注印股，主因是投資者愈來愈懷疑中國經濟復甦的持久性。

印股會否連升10年仍有待時間印證，但由滙豐銀行編製的印度服務業採購經理指數（PMI）有轉弱迹象，去年12月由初值60.8降至終值59.3，較市場預期的60.5顯著放緩，也是造成盧比昨日弱勢的主因之一。有分析員估計，印度央行可能會賣出美元以防止印度盧比過度貶值。