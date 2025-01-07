高盛下調金價預測 估年底僅2910美元

美國減息步伐放緩，不利黃金價格表現。高盛的報告亦下調了對今年底金價的預測，由每安士3,000美元降至2,910美元，並估計要到2026年中才會觸及3,000美元。高盛經濟學家目前預計，聯儲局今年將減息0.75厘，之前則預測會減息一厘。

高盛在報告指出，今年貨幣政策寬鬆的進程放緩，勢將抑制投資者對黃金交易所買賣基金（ETF）的需求，上月ETF資金流弱於預期，這也導致新年伊始金價的起點變低。不過，雖然投機需求下降，但全球中央銀行增持黃金儲備的結構式需求仍然在增加，這兩種相反的力量實際上相互抵銷，令金價過去幾個月保持區間波動。

該行認為，央行的需求仍將是金價長期走勢的關鍵驅動因素。展望未來，預計到2026年中，各國央行合計每月平均的黃金購買規模將達到38噸。現貨金價昨日變化不大，於每安士2,625至2,647美元之間上下徘徊。

比特幣彈 勢重上10萬關 金價走勢平穩之際，有「數碼黃金」之稱的比特幣最近幾日價格明顯反彈，在交易平台CoinDesk上的價格一度高見99,859美元，大有重上10萬美元大關之勢。隨着候任美國總統特朗普即將入主白宮，市場對於比特幣的樂觀情緒似乎再次升溫。

財務顧問公司deVere Group行政總裁Nigel Green預測，美國將在今年購買30萬至40萬枚比特幣，用以建立比特幣戰略儲備。渣打銀行數碼資產研究主管Geoffrey Kendrick則估計，比特幣價格於今年底將達到20萬美元，相當於較目前水平翻一倍。