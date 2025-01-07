台積電股價破頂 營收指引或保守

一年一度的科技界盛事——國際消費電子產品展覽（CES）即將開幕，人工智能（AI）無疑是焦點所在，支撐所有最先進AI功能的晶片代工龍頭台積電，股價昨日抽升4.65%，以歷史高位1,125元新台幣收市，其美國預託證券（ADR）早段同樣破頂，曾飆6.34%，高見221.84美元。

台積電將於下周四公布今季業績指引，可能會妨礙股價「放紙鳶」。摩根士丹利表示，受iPhone銷情季節性影響，本季營業收入將按季下降5%，並認為公司今年營收增長指引將較為保守，預計處於20至29%的低段，但應該可以超額完成。

高盛指，三星電子和英特爾（Intel）的先進製程不順利，台積電5納米及3納米尖端製程的代工費可望有中高個位數升幅，CoWoS（AI晶片渴求的先進封裝技術）之提價幅度更可望超過一成，兩者將顯著提升台積電的賺錢能力，不但估計今年營收增長26.8%，毛利率更有望擴至59.3%。台積電管理層尚未「交數」，該行已先行把目標價調高至1,355元新台幣，比昨日收市價高20.44%。

瑞銀估計台積電今季收入按季跌6%，但在雲計算、AI的強勁需求帶動下，全年營收有望增長25%，毛利率亦有望升至58.5%，下半年毛利率更高達59至60%。然而，該行不排除明年半導體需求受美國關稅戰打擊，且美國和日本等海外工廠投產初期，盈利能力可能受限。

鴻海上季收入增15% 另一邊廂，鴻海能否透過入股日產強化汽車業務仍是未知之數，但其AI伺服器組裝業務順風順水，帶挈上季收入按年升15.2%，勝市場預期，預期就算今季是傳統淡季，也會顯著增長，刺激股價回升1.93%。

兩大權重股台積電和鴻海股價雙雙呈強下，台灣加權指數昨日升2.79%，收報23,547點，距離重返去年創下的歷史高位再邁進一大步。