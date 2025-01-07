日股開局挫1.4% 家庭儲蓄率連降3年

日本股市昨日從除夕元旦長假期後復市，日經平均指數雖然紅盤高開0.1%，且未幾更升至全日高位39,993點，但之後無以為繼，最終全日黑盤低收1.4%或587點，報39,307點。消息面上，日本家庭儲蓄率連續3年下降，意即人民消費支出增加，本有利股市及日本利率正常化進程，但市場解讀為通脹上升所引致。

家庭儲蓄是指家庭獲得的可支配收入中，未用於消費支出而存下來的金額。根據日本內閣府發布的國民經濟核算年度推算，最近儲蓄金額最高是2020年度的37.6萬億日圓，在新冠疫情期間，消費減少，家庭儲蓄率為11.8%，之後連降3年至2023年度的1.5%。儘管可支配收入增加，但由於物價上漲，消費支出也隨之增加，儲蓄資金為4.7萬億日圓，也是第3年減少。

消息令日股中的消費類股份昨日顯著下跌，香港人熟悉的UNIQLO母企迅銷（Fast Retailing）股價插4.2%，對指數拖累最大，玩具公司Bandai Namco挫1.7%，便利店7-11母企Seven & I Holdings挫1.8%。

圓匯疲軟 兌港元見4.93 日圓匯價昨日曾挫約0.3%，兌每美元曾報157.71，每百日圓曾兌4.93港元。出口類股份未因圓匯疲軟而受提振，豐田汽車跌4.2%，Sony跌2%。反而晶片類股份一枝獨秀，Advantest漲1.1%，東京電子漲0.7%。

立花証券調查部長鎌田重俊認為，日經指數在39,400點附近屬於中性水平，散戶投資者增加對小額投資免稅制度（NISA）下的股票投資需求上升，短期內制約指數的跌幅，故未來要維持升市仍需靠境外資金入市。

本月或加息 5年期債息揚 債市方面，5年期日本國債孳息率升至2009年以來最高水平，至0.77厘，或反映市場估計日本央行本月23日和24日舉行本年的首次議息會議將會加息。央行行長植田和男昨日在公開場合致詞時表示，若今年經濟狀況持續改善，央行將決定加息，但具體時機將取決於未來經濟、金融和通脹的發展，同時亦要對風險保持警惕。他重申，將薪資增長視為加息的關鍵因素，並希望今年薪資和物價的上漲保持均衡速度。