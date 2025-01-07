美新政通脹影響料微

伯南克：特式關稅未必礙聯儲決策 美國候任總統特朗普即將重新執政，投資者最為關注的是其關稅、反移民等政策對通脹的影響，因為這關係到聯儲局會否繼續保持「鷹派」立場，將利率維持在高位。不過，聯儲局前主席、諾貝爾經濟學獎得主伯南克（Ben Bernanke）卻認為，特朗普的新政對通脹影響輕微。

伯南克表示，無論新一屆政府的經濟政策對公共財政的影響如何，都會對美國通脹帶來溫和的影響。他指出，特朗普希望延長的2017年減稅措施基本亦已準備就緒，沒有太多變數。至於移民政策的改革方面，預料過程緩慢且充滿不確定性，惟相信對美國經濟整體不會有太大影響。不過，當打擊移民與增加關稅結合，亦可能會對部分行業如建造業、農業等產生一定衝擊。

特朗普的貿易政策難以預測，因為不知道關稅只是用作談判籌碼，或者特朗普真心想提高關稅；而且視乎最終關稅規模，帶來的影響也有所不同。

伯南克認為，關稅一方面會刺激成本價格上升，但同時也會在供應端降低產出，故相信對聯儲局未必會為此有明顯反應。伯南克明言，排除非尋常狀況如地緣政治危機等，相信特朗普的經濟政策不會大幅改變美國的通脹軌迹。

前白宮經濟顧問委員會主席羅默（Christina Romer）則指出，特朗普可能干預聯儲局的決策獨立性，這才是值得關注的要點。因為若聯儲局屈服於政治壓力而選擇更激進減息，反而可能刺激通脹反彈。

道指高開244 美債息漲 伯南克稱，聯儲局未來可能不再只需要向市場解釋政策決定，更需要獲得國會及公眾支持。他又補充指，當局需要向公眾明言失去獨立性對通脹及市場可能產生的惡劣後果。

股市方面，美股3大指數周一早段全線揚升，道指曾升244點，報42,976點；標指升63點，報6,006點；納指升316點，報19,937點。美國去年11月工廠訂單按月跌0.4%，符合預期。10年期美國國債孳息率反彈，一度高見4.637厘。

Tesla遭多家大行唱淡 美國電動車公司特斯拉（Tesla）較早前公布的去年電動車交付量令市場失望，最新遭多家大行唱淡。摩根大通報告指出，該公司2024年的每股盈利表現正「面臨更大的風險」。考慮到Tesla無論在美國還是其他地區電動車市場的市佔率均有所下跌，似乎反映出其無法在汽車產業電動化轉型的過程中完全主導全球汽車產業。摩通維持Tesla的「減持」評級以及135美元目標價。

另外，瑞銀亦給予Tesla「沽售」降級，目標價226美元。不過，由於該公司經常與人工智能（AI）概念扯上關係，故相信接下來的業績會議上，投資者會更多關注其管理層的言論，而較少關心財務數據。

美國10年期國債孳息率