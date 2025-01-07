融創股價插14% 或無法如期償債

去年合約銷售額縮44%

據報該批9月到期債券，是公司於2023年11月率先完成的離岸債重組一部分，涉資約90億美元。消息人士稱，公司向一些債權人表示，由於房地產行業銷售復甦的不確定性可能影響其還款能力，將研究今年9月到期票據的替代方案。可能是按債券條款延期一年，或進行第二次重組。本報向融創查詢上述消息情況，惟至截稿前未獲回覆。