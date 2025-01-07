融創股價插14% 或無法如期償債
財困的內房公司融創中國(01918)昨日洗倉式下跌，最多曾插17.93%，全日收跌14.35%至1.91元，成交金額15.02億元。收市後才有消息指，融創中國在最近幾周通知其部分美元債權人，可能無法在今年9月到期債券的期限前償還債券款項。
去年合約銷售額縮44%
據報該批9月到期債券，是公司於2023年11月率先完成的離岸債重組一部分，涉資約90億美元。消息人士稱，公司向一些債權人表示，由於房地產行業銷售復甦的不確定性可能影響其還款能力，將研究今年9月到期票據的替代方案。可能是按債券條款延期一年，或進行第二次重組。本報向融創查詢上述消息情況，惟至截稿前未獲回覆。
龍光境外債重組獲支持
另一財困房企龍光集團(03380)則於昨日開市前公布，已就境外債務整體重組方案條款與債權人達成一致意見，涉及未償還總額約80.38億美元之中的75.62億美元；公司擬重組其額外境外債務約4.76億美元。公司股價昨日挫1.96%至一港元收市，重返去年10月底收市低位。
對於內地樓市，瑞銀於研究報告內預期，多項去年趨勢於今年持續，包括二手房銷售佔比增加，租務市場重要性上升，高端商場持續面對挑戰等，其中一線城市房價今年或要按年跌10%。
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