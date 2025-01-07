大行削目標價 京東物流跌6%

花旗料利潤率按季收縮 日資投行野村證券發報告指，京東物流去年第四季業績或好壞參半，期內收入料優於市場預期，但盈利可能不如預期。野村預計，該公司上季總收入增長8.3%至511億元人民幣，較第三季6.6%的年增速有所加快；維持「買入」評級，但目標價由17.8元降至15.7元。

花旗同樣對京東物流的盈利表現看法審慎，即使是旺季下，去年第四季淨利潤率仍可能會按季收縮，並低於該行先前的進取假設，但收入仍可維持增長。展望今年，花旗認為第一方整合供應鏈業務可能會成為京東物流主要的增長動力，歸功於持續的以舊換新計劃和滲透淘寶及天貓平台。

花旗下調該公司2025年及2026年盈利預測4%及2%，並將其目標價從19元小幅度下調至18元，惟同樣維持「買入」評級，原因也是由於其估值吸引。