天貓年貨節優惠疊加補貼吸客
農曆新年向為傳統消費旺季，內地官方連續第5年舉辦網上年貨節，周二起正式啟動，為期接近一個月。不過，不少電商平台搶飲「頭啖湯」相繼提早開賣，例如阿里巴巴(09988)旗下天貓年貨節昨晚亦加入戰局正式上線，以家電類政府補貼疊加年貨節補貼引來網民爭相辦年貨。
今年天貓年貨節折上折，在官網折扣、跨店指定消費金額後減價的基礎上，還可疊加消費券及補貼。浙江、廣東、江蘇、上海、海南等省市在該電商平台發放政府補貼，8大家電品類政府補貼高達2,000元（人民幣‧下同）。
美團精緻餐廳人均單價降
隨着新春購物意欲升溫，餐飲業亦紛紛推行促銷活動，搶佔節日消費市場。不過，內地餐飲外賣及配送平台美團(03690)核心本地商業首席執行官王莆中坦言，精緻餐廳在2024年表現「喜憂參半」，亦是消費變化的一年，呈「K形分化」，反映不同人群的品質需求，而整體人均單價下降約20%，精緻餐飲轉向中小城市發展，消費動力由大城市轉向中小城市。
從結構上分析，人均單價500元以下的餐廳生意保持活力，惟人均單價800至1,000元的貴價餐廳「壓力很大」，主要與消費者的價值觀改變有關，由過去的「炫耀式消費」轉向「品質體驗」及「悅己式」消費，但認為整體對精緻品質的需求無變。王氏又指，精緻餐廳門店在一線及新一線城市增長放緩，惟二線及以下城市持續增長，幅度約30%。
主打「MINISO」品牌的內地家居用品名創優品(09896)近日股價重上50港元大關，隨即傳出計劃發售股票掛鈎證券的消息，擬集資5.5億美元，將於2032年1月到期；資金或用於擴充該集團海外市場、拓展供應鏈及股份回購。
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