天貓年貨節優惠疊加補貼吸客

今年天貓年貨節折上折，在官網折扣、跨店指定消費金額後減價的基礎上，還可疊加消費券及補貼。浙江、廣東、江蘇、上海、海南等省市在該電商平台發放政府補貼，8大家電品類政府補貼高達2,000元（人民幣‧下同）。

從結構上分析，人均單價500元以下的餐廳生意保持活力，惟人均單價800至1,000元的貴價餐廳「壓力很大」，主要與消費者的價值觀改變有關，由過去的「炫耀式消費」轉向「品質體驗」及「悅己式」消費，但認為整體對精緻品質的需求無變。王氏又指，精緻餐廳門店在一線及新一線城市增長放緩，惟二線及以下城市持續增長，幅度約30%。