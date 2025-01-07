滬深交易所傳限制大型基金沽股票

伴隨人民幣弱勢，A股在2025年開局已連跌第3個交易日，內地證券交易所急忙捍衞股市試圖安撫投資者，滬深兩市交易所近日與外資機構召開座談會，就A股形勢聽取意見。除此之外，市傳內地證券交易所要求大型公募基金公司限制拋售股票規模。

滬綜4日累挫5.8% 外媒報道，至少4家大型公募基金公司近日接到上海和深圳證券交易所的指導，提及每日買入的股票數量要超過賣出的數量。一旦賣出總值多過買入總值，基金需盡快增加倉位以填補缺口。

當全城關注A股何時止跌回升之際，滬綜指周一早段曾低見3,185點，為近3個月來首次失守3,200點，全日收跌0.14%至3,206點，險守3,200點，跨年計共跌4個交易日，累挫5.88%；深成指昨亦跌0.12%，深圳創業板指數同樣要跌0.09%，分別收報9,885點及2,014點。

中小服務業加快擴張 A股交投氣氛淡靜，昨日兩市主板交易額僅約1.06萬億元人民幣，按日縮量逾16%，亦為去年9月24日後新低。即使昨日出爐中小型企業為主的財新中國去年12月服務業採購經理指數（PMI）按月升0.7個百分點至52.2，為去年6月高位，亦好過市場預期的51.4，惟數據利好消息未扭轉A股跌勢。

財新調查顯示，促銷活動和基本需求改善支撐了新一輪新增銷售的增長。不過，海外客戶的新訂單減少，新出口訂單指數降至近兩年新低。服務業採購活動雖然持續擴張，但行業就業情況卻惡化，上月就業指數為近4個月來首次降至收縮區間。

受製造業擴張速度放緩拖累，上月財新中國綜合PMI回落0.9個百分點至51.4。財新智庫高級經濟學家王喆表示，製造及服務兩大行業的就業均見下降，價格整體低迷，投入成本增幅放緩，且市場樂觀預期同樣趨弱。

美銀證券預料，刺激政策對中國經濟及企業盈利影響將落後數季，而2025年全球貿易、供應鏈、資本流動和經濟增長面臨地緣政治的不確定性，或再次削弱投資者對中國市場的信心。該行建議投資者對中國市場短期保持警惕，今年初暫採取防禦態度，主力關注高收益股及價值股。

內地財新服務業PMI