投行料人民幣有序貶值

在岸價曾失守7.36 人行釋穩匯信號 由於中國人民銀行已表述要增強人民幣匯率的「韌性」而不再是「彈性」，加上以行動支撐匯市，官方開出的人民幣中間價周一報7.1876兌每美元，連升6個交易日，均釋放維護匯率穩定的重要信號，故不少投資銀行料中方不會允許人民幣匯率急速下行。不過，反映境內外市場的在岸及離岸人民幣昨曾雙雙跌穿7.36關。

按中間價2%的波幅區間限制幅度計算，昨日在岸人民幣兌每美元下限價位約7.3314，據報少數中資大型銀行在早段賣出美元，以滿足市場上的年初購匯需求，繼而對人民幣造成支持，惟午後人民幣沽壓顯著加大，在岸人民幣一度驚見7.3648；離岸人民幣亦在相若低位徘徊，即每百港元兌約94.4元（人民幣‧下同）。

人行本月或港增發央票 隨後有內媒報道，由於近期海外投資者對人民幣計價債券需求較旺盛，人行在本月可能在香港新增發行離岸人民幣央行票據，加大離岸市場高等級人民幣債券供給力度，預計發行規模將遠超以往單次發行規模。外界視之為人行正在準備管理離岸人民幣貶值預期，離岸人民幣因而彈升逾百點子；在岸人民幣下午4時半收報7.3296，全日跌幅迅速收窄至203點子，則創2023年9月8日之後低位。

直至昨晚傳出美國對華徵關稅或「減辣」，令人民幣一度轉升並收復7.3算，惟消息被否認後人民幣再次受壓。

官媒發文指，人行貨幣政策委員會在季度例會對匯率的表述出現明顯變化，強調「加強市場管理，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防止形成單邊一致性預期並自我實現，堅決防範匯率超調風險」，且市傳人行將新增發行離岸人民幣央票，都顯示人行維護匯率穩定的決心。

投行野村亦指，與2018至2019年中美開打貿易戰期間相比，中方現時似乎不太願意人民幣兌每美元大幅貶值，因其任務是培育「強大的貨幣」並穩定房地產和股市，料政府將堅決防止市場形成過於單邊一致性的預期。

外媒引述高盛分析則預計，當局或允許人民幣貶值以應對關稅影響，這是支持內地經濟增長而採取的寬鬆政策一部分。

中美10年債息差24載最闊 可是，鑑於美元匯率的強勁開局，該行料人民幣不會出現無序下滑走勢，從而危及內地信心並加劇資本外流壓力。尤其是中國10年期國債孳息率頻破底，有別於同年期的美國國債孳息率在高位持穩，導致中美10年期國債孳息率的差距進一步擴大至逾3厘，為2000年10月以來最大。

另外，人行昨進行141億元的7天期逆回購操作，單日淨回籠750億元。野村補充，人行已將降低存款準備金率（降準）降息時機指引，修改為「擇機降準降息」。因此，野村亦對人行出手時機預測作出調整，包括降準0.5個百分點的預測，從2024年第四季調整至2025年首季，以及維持年內再有兩次降準0.5個百分點的預測，分別在第二季及第四季；降息方面，各減0.15厘的兩次減息預測，將由首兩季延後至第二季及第四季。

在岸人民幣近月轉弱 中國10年期國債孳息率走勢