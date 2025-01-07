比亞迪或掀內地車廠減價戰 股價6連挫
愈來愈多投行預警內地汽車市場爆發減價戰。招銀國際估計，由於行業龍頭比亞迪股份(01211)通常在農曆新年後推出大批改款車型，屆時可能引發新一輪價格戰。比亞迪股價昨挫0.54%，收報256.6元，連跌6個交易日。
該行指，上月內地汽車行業平均折扣已按月擴大0.6個百分點，鑑於今年將有超過140款全新的新能源車型上市，比去年更多，減價戰今年勢將延續。
花旗亦憂慮龍頭車廠快將掀起新一輪價格戰，直指內地新能源車企今季面臨多項潛在風險，如「以舊換新」或會延遲，導致本季出現補貼真空期，且今年1至2月的需求能見度較低。由於內地車企今年會密集推出電動車，花旗建議投資者考慮比亞迪作防禦性的投資選擇。
吉控估新能源車銷情放慢
中資車企今年賣車計劃確實相當進取，如吉利汽車(00175)母企司吉利控股豪言，本年銷量目標為271萬輛，即今年升近25%，其中新能源車佔150萬輛，又期望2027年能賣車超過500萬輛。然而，吉控指，去年全系新能源車銷量超過148萬輛，換言之今年新能源車增長恐較呆滯。
花旗未有解釋為何比亞迪「較具防守性」。招銀國際則指，比亞迪上季平均折扣擴大0.7個百分點，但考慮到銷量按季增長超過30%，毛利率仍相對堅挺。
外資品牌中國市佔大縮
另外，招銀國際提到，大部分外資品牌的折扣去年創下歷史新高，但合計市佔率仍按年萎縮約10個百分點。廣汽集團(02238)最新月度數據很能說明情況，上月廣汽本田銷量按年升0.78%，連同自家新能源品牌埃安銷量按年升47.31%，推動廣汽同月總銷量按年升9.3%，但全年計仍慘不忍睹，銷量挫20.04%，過去相當賺錢的廣汽本田及廣汽豐田各跌26.52%及22.32%，連埃安也跌21.9%。
上周預告減價戰如箭在弦的小鵬汽車(09868)則與大股東福士汽車（Volkswagen，內地稱大眾汽車）互相開放充電設施，合力打造一個擁有兩萬多個充電終端、覆蓋全國420個城市的超快充電網絡。
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