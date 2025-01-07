比亞迪或掀內地車廠減價戰 股價6連挫

花旗亦憂慮龍頭車廠快將掀起新一輪價格戰，直指內地新能源車企今季面臨多項潛在風險，如「以舊換新」或會延遲，導致本季出現補貼真空期，且今年1至2月的需求能見度較低。由於內地車企今年會密集推出電動車，花旗建議投資者考慮比亞迪作防禦性的投資選擇。