華擴消費補貼料較有利安卓陣營

國家發改委宣布將以舊換新補貼措施範圍擴大至更多數碼產品，涵蓋手機、平板電腦及智慧手錶/手環，投行中信里昂發表的研究報告指，上述措施符合預期，認為固定成本較高的安卓（Android）供應鏈將對此政策出台敏感度較高。

該行預測，去年中國智能手機銷量為2.78億部，目前估計補貼政策可推動中國智能手機市場銷量今年增長約15%，至3.2億部，相當於今年全球智能手機銷量增長3.5%。以此預測推斷，並假設中國智能手機平均零售價為2,000元人民幣，補貼佔比為15%，預期中央和地方政府今年將需要提供的補貼總額達960億元人民幣。

Apple天貓店降價

此外，蘋果公司（Apple Inc.）天貓官方旗艦店公布年貨節政策，全線產品驚喜直降，最多直降1,000元人民幣，並支持12期免息和以舊換新補貼。IDC全球數據與分析團隊亦曾指，儘管Apple去年推出的智能手機有很多亮點，但Apple Intelligence沒有完整語言支援，故新產品很難帶來太多增長。截至去年11月外國品牌智能手機佔比已連跌4個月，間接也說明Apple在華遇到的壓力。