產經

華擴消費補貼料較有利安卓陣營

小米股價昨日盤中曾破頂。 小米股價昨日盤中曾破頂。
小米股價昨日盤中曾破頂。
國家發改委宣布將以舊換新補貼措施範圍擴大至更多數碼產品，涵蓋手機、平板電腦及智慧手錶/手環，投行中信里昂發表的研究報告指，上述措施符合預期，認為固定成本較高的安卓（Android）供應鏈將對此政策出台敏感度較高。
券商睇好小米瑞聲
該行預測，去年中國智能手機銷量為2.78億部，目前估計補貼政策可推動中國智能手機市場銷量今年增長約15%，至3.2億部，相當於今年全球智能手機銷量增長3.5%。以此預測推斷，並假設中國智能手機平均零售價為2,000元人民幣，補貼佔比為15%，預期中央和地方政府今年將需要提供的補貼總額達960億元人民幣。
至於個股方面，中信里昂給予小米集團(01810)、比亞迪電子(00285)、瑞聲科技(02018)和舜宇光學(02382)「跑贏大市」評級。小米股價昨日曾高見36.85元的歷史新高，收報36.3元，逆市升0.14%，成交60.33億元；瑞聲科技亦逆市升0.13%收市，比亞迪電子和舜宇則分別跌0.85%及1.19%。
另一投行招銀國際指，雖然自2024年8月以來，一些省份已經開始將補貼計劃擴大到智能手機/平板電腦，相信國補的宣布將推動其他省份加快推動政策落地，這將在短期內提振智能手機整體換機需求；認為在中國品牌/市場中佔比較高的相關公司將受益，包括小米、舜宇、丘鈦科技(01478)、比亞迪電子、通達集團(00698)及瑞聲、鴻騰精密(06088)及A股立訊精密。
Apple天貓店降價
此外，蘋果公司（Apple Inc.）天貓官方旗艦店公布年貨節政策，全線產品驚喜直降，最多直降1,000元人民幣，並支持12期免息和以舊換新補貼。IDC全球數據與分析團隊亦曾指，儘管Apple去年推出的智能手機有很多亮點，但Apple Intelligence沒有完整語言支援，故新產品很難帶來太多增長。截至去年11月外國品牌智能手機佔比已連跌4個月，間接也說明Apple在華遇到的壓力。
中信里昂對手機設備股評級中信里昂對手機設備股評級
中信里昂對手機設備股評級
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