美關稅消息誤傳 恒指夜期波動

全球都在觀望特朗普就職下屆美國總統，市場按兵不動。港股昨日反覆偏軟，全日跌71點或0.36%，收報19,688點。不過，昨晚傳來美媒報道，特朗普政府或改變策略，只針對關鍵進口產品向各國徵收關稅，美元隨即應聲貶值，美匯指數由高位109.22回落至107.83水平，一眾非美元貨幣反撲，港股夜期昨晚曾重越兩萬點關，惟之後遭特朗普否認相關報道，令市況極為波動。