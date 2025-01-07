產經

美關稅消息誤傳 恒指夜期波動

港股昨日雖然報跌，但北水趁機買貨。（中新社圖片） 港股昨日雖然報跌，但北水趁機買貨。（中新社圖片）
港股昨日雖然報跌，但北水趁機買貨。（中新社圖片）
全球都在觀望特朗普就職下屆美國總統，市場按兵不動。港股昨日反覆偏軟，全日跌71點或0.36%，收報19,688點。不過，昨晚傳來美媒報道，特朗普政府或改變策略，只針對關鍵進口產品向各國徵收關稅，美元隨即應聲貶值，美匯指數由高位109.22回落至107.83水平，一眾非美元貨幣反撲，港股夜期昨晚曾重越兩萬點關，惟之後遭特朗普否認相關報道，令市況極為波動。
國企指數及科技指數昨日分別跌0.33%及0.18%，主板成交1,216億元，北水淨買入51.23億元。科技股個別發展，獲高盛維持「確信買入」評級及目標價542元不變的騰訊控股(00700)股價收市跌1.1%；美團(03690)跌1.95%。反觀「三桶油」升幅介乎0.23至0.65%。
內需股軟 潤啤插3.7%
此外，信義光能(00968)升5.02%，是表現最好藍籌。內需股偏軟，華潤啤酒(00291)跌3.74%；農夫山泉(09633)跌3.4%，成兩大跌幅藍籌。其他異動股方面，日本城母企JS環球生活(01691)昨急升14.84%收市，成交達5.93億元。
異動板塊有加密貨幣交易所買賣基金（ETF）。比特幣價格回升，相關ETF與概念股做好，FA南方比特幣(03066)升3.33%；華夏比特幣(03042)升3.37%；博雅互動(00434)升12.47%；雄岸科技(01647)升22.2%。
綜合企業派息增望重估
中信里昂指，其覆蓋的香港綜合企業今年經常性盈利或增長8%，令整體普通股息或實現4%增長，達到約41億美元，可推動一眾綜合企業價值重估，又指行業股價較每股資產淨值折讓40%，相信今年會迎來股價正面催化劑，繼續將第一太平(00142)列為首選，評級為「跑贏大市」，目標價輕微上調至6.4元。
此外，摩根士丹利將國泰航空(00293)目標價由8.1元上調至9.1元，維持「中性」評級。該股昨收報9.6元，升0.84%。
天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑預期，港股於19,400至20,000點區間上落，但補充早前公布的內地採購經理指數（PMI）顯示內地零售業有回暖迹象，未來可待美元回吐及憧憬內地降準等因素，港股中線有條件向上突破。
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