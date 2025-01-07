美關稅消息誤傳 恒指夜期波動
全球都在觀望特朗普就職下屆美國總統，市場按兵不動。港股昨日反覆偏軟，全日跌71點或0.36%，收報19,688點。不過，昨晚傳來美媒報道，特朗普政府或改變策略，只針對關鍵進口產品向各國徵收關稅，美元隨即應聲貶值，美匯指數由高位109.22回落至107.83水平，一眾非美元貨幣反撲，港股夜期昨晚曾重越兩萬點關，惟之後遭特朗普否認相關報道，令市況極為波動。
內需股軟 潤啤插3.7%
綜合企業派息增望重估
中信里昂指，其覆蓋的香港綜合企業今年經常性盈利或增長8%，令整體普通股息或實現4%增長，達到約41億美元，可推動一眾綜合企業價值重估，又指行業股價較每股資產淨值折讓40%，相信今年會迎來股價正面催化劑，繼續將第一太平(00142)列為首選，評級為「跑贏大市」，目標價輕微上調至6.4元。
此外，摩根士丹利將國泰航空(00293)目標價由8.1元上調至9.1元，維持「中性」評級。該股昨收報9.6元，升0.84%。
天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑預期，港股於19,400至20,000點區間上落，但補充早前公布的內地採購經理指數（PMI）顯示內地零售業有回暖迹象，未來可待美元回吐及憧憬內地降準等因素，港股中線有條件向上突破。
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